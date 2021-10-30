PGL Major Stockholm 2021: Team Entropiq победила Team Liquid в первом матче на Legends Stage

Российская команда Team Entropiq оказалась сильнее американцев из Team Liquid в матче стадии Legend Stage на турнире PGL Major Stockholm 2021, который проходит в Швеции с 26 октября по 7 ноября.

Отметим, что коллектив Алексея NickelBack Трофимова победили своего соперника на карте Vertigo со счетом 16:9. Самый высокий рейтинг в прошедшей игре заработал Виктор Lack1 Болдырев (1.49).

Ранее свою первую победу на турнире одержала другая команда, представляющая Россию, а именно Gambit.

Напомним, призовой фонд PGL Major Stockholm 2021 составляет два миллиона долларов. Победителем прошлого мейджора стали датчане из Astralis.