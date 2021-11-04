Ramzes666, Lil me alone и Save- собирают новую команду для участия в DPC-сезоне

Роман «RAMZES666» Кушнарев, Илья «Lil me alone» Ильюк, Павел «9pasha» Хвастунов планируют создать новую команду по Dota2.

Как сообщает telegram-канал Cyberslovo, в ее состав также войдут Глеб «depressed kid» Зырянов и Виталий «Save-» Мельник. Ильюк уже зарегистрировал команду под названием Masterpiece («Шедевр»).

Отмечается, что новый коллектив примет участие в DPC-сезоне. На данный момент команда находятся в поисках спонсоров.

Добавим, что Кушнарев является свободным агентом. Ильюк И Хвастунов покинули HellRaisers, а Мельник решил уйти из Virtus.pro.