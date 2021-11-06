NAVI вышла в полуфинал PGL Major Stockholm 2021, где сыграет с Gambit Esports

Российская команда Natus Vincere со счетом 2:0 одержала победу над французским коллективом Team Vitality в четвертьфинале PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO.

На карте Dust2 команда Кирилла Boombl4 Михайлова переиграла соперника со счетом 16:11, а на карте Nuke выиграла у французов - 16:10.

Таким образом, Natus Vincere вышла в полуфинал мейджора, где ее соперником станет другой российский коллектив Gambit Esports, ранее также со счетом 2:0 одержавший победу над бразильской командой FURIA Esports.

Добавим, что во втором полуфинале между собой сыграют европейская команда G2 Esports и датский коллектив Heroic.

Призовой фонд PGL Major Stockholm 2021 составляет два миллиона долларов. Победителем прошлого мейджора стали датчане из Astralis.