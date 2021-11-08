Милонов прокомментировал победу Natus Vincere на турнире PGL Major Stockholm 2021

Депутат Госдумы Виталий Милонов подвел итоги турнира PGL Major Stockholm 2021, победителем которого стала команда Natus Vincere, состоящая из российских и украинских игроков.

Отметим, что вчера коллектив Кирилла Boombl4 Михайлова в финальной встрече обыграл G2 Esports со счетом 2:0. Таким образом, команда заработала один миллион долларов в качестве призовых.

– Эта победа показывает, что наши парни вместе с украинцами под управлением менеджеров, тренеров провели слаженную работу. Лучше пусть наши ребята с украинцами гасят виртуальных террористов и негодяев в играх. Такое надо всячески поддерживать. Хотелось бы сказать, что теперь мы ведущая киберспортивная держава. Этот вид спорта должен быть включен в учебные программы дополнительного образования, – цитирует Милонова портал «Метарейтинг».

Добавим, что на протяжении всего турнира, прошедшего в Швеции с 26 октября по 7 ноября, NaVi не потерпели ни одного поражения, одержав победы на каждой из сыгранных карт. При этом лучшим игроком турнира стала снайпер команды Александр s1mple Костылев.