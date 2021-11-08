Соболев поделился эмоциями после победы NaVi на PGL Major Stockholm 2021

Нападающий московского «Спартака» Александ Соболев рассказал о своих эмоцих после победы его любимой киберспортивной команды NaVi на PGL Major Stockholm 2021.

Отметим, что вчера коллектив Кирилла Boombl4 Михайлова в финальной встрече обыграл G2 Esports со счетом 2:0. Таким образом, команда заработала один миллион долларов в качестве призовых.

«В финале, конечно, поддерживал NaVi. Я давно слежу за ними, лично знаком с Бумычем из этого состава – больше переживал за него. Наверное, их победу можно назвать ожидаемой – все ставили на NaVi, говорили, что они будут чемпионами. Я опасался, что все в них так верят – боялся: не дай бог они оступятся. Но я очень рад их победе», - приводит слова Соболева «Чемпионат».

Добавим, что на протяжении всего турнира, прошедшего в Швеции с 26 октября по 7 ноября, NaVi не потерпели ни одного поражения, одержав победы на каждой из сыгранных карт. При этом лучшим игроком турнира стала снайпер команды Александр s1mple Костылев.