Александр Кокорин: В этом году Natus Vincere нет равных

Российский нападающий итальянской «Фиорентины» Александр Кокорин поздравил NaVi, представляющих СНГ, с победой на PGL Major Stockholm 2021.

Отметим, что вчера коллектив Кирилла Boombl4 Михайлова в финальной встрече обыграл G2 Esports со счетом 2:0. Таким образом, команда заработала один миллион долларов в качестве призовых.

«Я следил за финальной встречей мейджора. Поздравляю Natus Vincere с победой на большом турнире! Ребята, в этом году вам нет равных!» - приводит слова Кокорина «Чемпионат».

Добавим, что на протяжении всего турнира, прошедшего в Швеции с 26 октября по 7 ноября, NaVi не потерпели ни одного поражения, одержав победы на каждой из сыгранных карт. При этом лучшим игроком турнира стала снайпер команды Александр s1mple Костылев.