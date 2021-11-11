Финальный матч PGL Major Stockholm 2021 собрал больше зрителей, чем гранд-финал The International 10

Портал Esports Charts сообщил о том, что матч финала PGL Major Stockholm 2021 по CS:GO превзошел решающую встречу The International 2021 в Dota 2 по числу зрителей.

По информации источника, игру между СНГ-коллективом из Natus Vincere, а также G2 Esports, представляющих Европу, смотрело 2 748 850 человек. Отмечается, что по данному показателю матч превосходит встречу с участием российской команды Team Spirit с PSG.LGD из Китая на семь тысяч человек.

Напомним, победителем мейджора в CS:GO стали NaVi, обыгравшие своего соперника со счетом 2:0 и заработавшие один миллион долларов в качестве призовых. В Dota 2 трофей завоевали Team Spirit – команда Ярослава Miposhka Найденов победила китайский коллектив по итогам пяти карт (3:2). За свой успех на The International 10 россияне получили 18,2 миллиона долларов.