В Израиле начался чемпионат мира по Dota 2

В Израиле с 16 по 18 ноября пройдет чемпионат мира по Dota 2.

На этом турнире примут участие именно национальные команды своих стран, в финальной части будут участвовать восемь сборных.

Группа А: Швеция, Непал, Косово, Израиль.

Группа В: Венгрия, Гватемала, Чехия, Намибия.

Отметим, что на турнир от СНГ пробилась и сборная России, но федерация данной и еще пяти стран отказались от участия соревнований из-за пандемии коронавируса.

Призовой фонд соревнований составляет $50 000.