В Израиле начался чемпионат мира по Dota 2

В Израиле с 16 по 18 ноября пройдет чемпионат мира по Dota 2.
На этом турнире примут участие именно национальные команды своих стран, в финальной части будут участвовать восемь сборных.
Группа А: Швеция, Непал, Косово, Израиль.
Группа В: Венгрия, Гватемала, Чехия, Намибия.
Отметим, что на турнир от СНГ пробилась и сборная России, но федерация данной и еще пяти стран отказались от участия соревнований из-за пандемии коронавируса.
Призовой фонд соревнований составляет $50 000.
источник: «Советский спорт»