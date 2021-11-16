Fly стал капитаном Talon

Бывший капитан Evil Geniuses Таль Fly Айзик теперь будет главным в новой команде Talon, сообщает Meta Cybersport.

По данным источника, Talon, который больше известен успешными выступлениями в Overwatch и League of Legends, начнет свой путь в новой для себя киберспортивной дисциплине Dota 2 с региональной лиги Юго-Восточной Азии и первой задачей команды будет пройти во второй дивизион.

Полный состав команды Talon выглядит следующим образом: Ким Gabbi Вильяфюрте, Рафлай Mikoto Фатур, Дэмиэн kpii Чок, Брицио Hyde Ади Путра, Таль Fly Айзик.

Напомним, что главный турнир по Dota 2 The International в этом году выиграла российская команда Team Spirit.