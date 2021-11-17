Российская команда по киберспорту номинирована на премию The Game Awards

Российская киберспортивная команда Team Spirit номинирована на премию The Game Awards.

По информации, представленной на официальном сайте премии, россияне поборются за звание лучшей команды года. Кроме того, ее участник Магомед Халилов отдельно номинирован на звание лучшего киберспортсмена, а наставник команды Айрат Газиев - лучшего киберспортивного тренера.

Итоги онлайн-голосования будут оглашены 10 декабря на церемонии вручения наград.

Напомним, Team Spirit в этом году впервые в истории отечественного киберспорта выиграла чемпионат мира по Dota 2, обыграв в гранд-финале китайскую команду PSG LGD.