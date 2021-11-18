Dukalis – о победе Team Spirit на TI 10: После их успеха у всех появилась дополнительная мотивация

Игрок российской команды PuckChamp Андрей Dukalis Куропаткин рассказал о том, как на его команду повлияла победа соотечественников из Team Spirit на турнире The International 10.

Напомним, что в гранд-финале соревнований, прошедших в Бухаресте с 7 по 17 октября, подопечные Ярослава Miposhka Найденова обыграли PSG.LGD из Китая со счетом 3:2. Эта победа принесла россиянам 18,2 миллиона долларов в качестве призовых.

– Мы уже начали готовиться по полной! После победы Team Spirit у всех появилась дополнительная мотивация. Весь месяц перед DPC планируем сидеть и играть КВ, в ноябре заезжаем на буткемп, – приводит слова игрока «Метарейтинг Белоруссия».

Отметим, что в прошедшем сезоне PuckChamp заняла пятое место в рамках матчей первого дивизиона DPC.