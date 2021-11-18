Чернышенко в присутствии Team Sprit открыл заявочную компанию «Игр будущего»

Заместитель председателя правительства Российской Федерации по вопросам культуры, туризма и спорта Дмитрий Чернышенко открыл заявочную компанию «Игр будущего», которые будет включать в свою программу в том числе и киберспорт.

Специальными гостями и послами «Игр будущего» стали победители The International 10 российская команда Team Sprit.

«Сегодня мы запускаем заявочную кампанию по выборам города, который примет первые в истории «Игры будущего». Их масштаб колоссален, это даже больше по масштабам, чем чемпионаты мира и Олимпийские игры. Это позволяет России блистать на мировых рынках, а также объединяет молодежь», - приводит слова Чернышенко ТАСС.

Первые «Игры будущего» пройдут в 2023 году, помимо киберспорта они будут включать в себя соревнования с использованием технологии мобильности, робототехники, искусственного интеллекта, а также классический спорт с инновационными, высокотехнологичными элементами.