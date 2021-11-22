Экс-игрок Virtus.pro проведет поединок по правилам смешанных единоборств

Бывший снайпер польского состава Virtus.pro в дисциплине CS:GO Ярослав pashaBiceps Яжомбковски в скором времени проведет бой по правилам ММА. Об этом сообщает портал CQ.

По информации источника, 33-летний киберспортсмен заявил, что сразу несколько промоушенов обратилось к нему с предложением организовать поединок. Имя соперника Ярослава, а также детали предполагаемого боя пока не уточняются.

Напомним, что pashaBiceps выступал за Virtus.pro с 2014 по 2018 годы. Вместе с командой он стал обладателем мэйджора, который проходил в 2014 году в Катовице.

В данный момент Яжомбковски является стримером американской команды Team Liquid.