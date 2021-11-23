Team Entropiq поднялась на девятое место в рейтинге лучших команд мира по версии портала HLTV

Киберспортивный портал HLTV представил обновленный рейтинг лучших команд мира в дисциплине CS:GO по состоянию на 22 ноября.

Отмечается, что в топ-10 попала российская команда, а именно Team Entropiq, поднявшаяся с 12-го на 9-е место. Недавно подопечные Алексея NickelBack Трофимова дошли до финала турнира V4 Future Sports Festival 2021, который прошел с 17 по 21 ноября в Будапеште. В решающей встрече команда уступила соотечественникам из Gambit Esports (2:3).

Добавим, что первое место в рейтинге по-прежнему занимает СНГ-коллектив из Natus Vincere. На второй строчке располагает G2, а тройку лучших замкнула Gambit.