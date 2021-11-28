Astralis обыграла Heroic и вышла в финал нижней сетки турнира BLAST Premier Fall Finals 2021

Датская команда Astralis одержала победу над соотечественникам из Heroic (2:0) в полуфинальном матче нижней сетки турнира BLAST Premier Fall Finals 2021.

Как сообщает портал «Метарейтинг», подопечные Лукаса gla1ve Россандера обыграли своего соперника по итогам двух карт – 19:15 (Mirage) и 16:4 (Nuke).

Отметим, что сегодня, 28 ноября, Astralis сыграет против французского коллектива Team Vitality. Игра запланирована на 17:30 мск. В случае победы датчане встретятся в гранд-финале против Natus Vincere.

Напомним, что турнир проходит с 24 по 28 ноября в Копенгагене. Победитель соревнований получит 225 тысяч долларов в качестве призовых.