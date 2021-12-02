Gambit стартовала с победы на турнире IEM Winter 2021

Российская команда Gambit выиграла свой первый матч на турнире IEM Winter 2021, который проходит в Стокгольме с 2 по 12 декабря.

Отметим, что Gambit обыграла шведско-британский коллектив из Fnatic. Игра проходила на карте Ancient и завершилась победой подопечных Владислава nafany Горшкова со счетом 16:9.

Следующим соперником россиян на турнире станут победитель пары ENCE – Virtus.pro.

Добавим, что победитель IEM Winter 2021 получит 100 тысяч долларов в качестве призовых.