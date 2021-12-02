Virtus.pro в овертайме обыграла ENCE в первом матче турнира IEM Winter 2021

Матч верхней сетки турнира IEM Winter 2021 между российской командой Virtus.pro и европейским коллективом из ENCE завершился победой «медведей» со счетом 19:17.

Добавим, что встреча прошла на карте Ancient. В основное время команды сыграли вничью – 15:15, а в овертаймах россияне первыми смогли достичь отметки в четыре выигранных раунда и одолеть своего соперника. Лучшим игроком матча стал капитан VP Джами Jame Али, заработавший рейтинг 1.27.

В следующем раунде Virtus.pro сыграет с соотечественниками из Gambit, ранее победившие Fnatic (16:9).

Добавим, что IEM Winter 2021 проходит с 2 по 12 декабря в Стокгольме. Победитель турнира получит 100 тысяч долларов в качестве призовых.