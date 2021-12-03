Virtus.pro обыграла Gambit на первой карте матча верхней сетки на турнире IEM Winter 2021

Российская команда Virtus.pro добилась победы над соотечественниками из Gambit на первой карте матча верхней сетки в рамках турнира IEM Winter 2021, который проходит с 2 по 12 декабря в Стокгольме (Швеция).

Отметим, что подопечные Джами Jame Али обыграли своего соперника со счетом 19:15. Игра прошла на карте Dust 2.

Добавим, что в ближайшее время начнется вторая карта между коллективами – Vertigo. В случае победы Virtus.pro выйдет в финал верхней сетки, где сыграет либо с немецкой командой BIG, либо с GODSENT из Бразилии.

Напомним, что Победитель турнира получит 100 тысяч долларов в качестве призовых.