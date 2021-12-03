Virtus.pro победила Gambit и гарантировала себе место в плей-офф турнира IEM Winter 2021

Российская команда Virtus.pro смогла выйти в плей-офф турнира IEM Winter 2021, который проходит в Стокгольме.

Отметим, что «медведи» обыграли своих соотечественников из Gambit по итогам двух карт – 19:15, 16:14. Лучшим игроком встречи стал капитан VP Джами Jame Али, заработавший рейтинг 1.38.

Таким образом, Virtus.pro вышла в финал верхней сетки соревнований. Их соперником станет либо немецкий коллектив из BIG, либо GODSENT из Бразилии. В случае победы в следующем матче россияне выйдут сразу в полуфинал. При поражении VP окажется в четвертьфинале.

Напомним, что победитель IEM Winter 2021 получит 100 тысяч долларов в качестве призовых.