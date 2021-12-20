Игрок Natus Vincere в восьмой раз в году получил награду MVP – это мировой рекорд для CS:GO

Украинский игрок Natus Vincere Александр s1mple Костылев признан лучшим игроком турнира BLAST Premier World Final 2021, который прошел в Копенгагене с 14 по 19 декабря.

Отметим, что 24-летний киберспортсмен завершил соревнования с рейтингом 1.42, что является лучшим результатом среди всех игроков. Тем самым, он помог своей команде одержать победу на турнире и заработать 500 тысяч долларов в качестве призовых.

Таким образом, s1mple в 2021 году в восьмой раз получил награду MVP. Это мировой рекорд для CS:GO. Ранее подобное достижение принадлежало датчанину Николая dev1ce Ридтцу, заработавшему семь медалей в 2018-м.