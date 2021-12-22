«Сириус» и ФКС России проведут конференцию по развитию киберспорта

А предстоящая 22 - 25 декабря конференция «Киберспорт 2030: перспективы и направления развития» на федеральной территории «Сириус» поможет выявить потенциал и направления для эффективного развития компьютерного спорта в России.

Организаторами конференции выступают Научно-технологический университет «Сириус» и Федерацией компьютерного спорта России. В Сочи соберутся студенты и молодые ученые из различных вузов страны, а также эксперты спортивной, образовательной, научной отрасли и сферы молодежной политики.

Ключевыми вопросами для обсуждения развития киберспорта будут обучение специалистов, научные исследования, в которых нуждается индустрия, подготовка тренеров и менеджеров по киберспорту, что нужно для развития студенческого спорта и открытия киберспортивных клубов в российских университетах и многое другое.

«В ближайшие годы компьютерный спорт органично дополнит обширный набор активно развивающихся на федеральной территории “Сириус” видов спорта. Конференция выступит открытой площадкой для широкого и содержательного обмена мнениями по перспективам развития этого современного и динамично развивающегося спортивного направления, заложив фундамент для сотрудничества и совместных проектов, включая проведение турниров самого высокого уровня», - заявил руководитель ресурсного центра направления «Междисциплинарные исследования спорта» Университета «Сириус» Денис Гусев.

«За прошедший год киберспорт стал одной из главных тем информационной повестки как для массовой, так и для профильной аудитории. Это направление стремительно развивается, и ему жизненно необходимы молодые, заинтересованные и квалифицированные специалисты. Именно поэтому мы с радостью отозвались на предложение Университета «Сириус» совместными усилиями провести конференцию и обсудить на ней перспективы развития киберспорта, – отмечает Дмитрий Смит, президент Федерации компьютерного спорта России. – Мы приглашаем студентов, интересующихся компьютерным спортом, принять участие в мероприятии и получать важные новые знания об этой индустрии. Ведущие эксперты в области киберспорта поделятся своим опытом, ответят на насущные вопросы и дадут прогноз по развитию спорта на ближайшее будущее. Упускать такую возможность было бы попросту неразумно».

Кроме того, участников конференции ждут мастер-классы по проведению соревнований в вузе и управлению киберспортивной командой, а также утренняя пробежка по Олимпийскому парку.

Партнерами мероприятия выступают Фонд «Талант и успех», Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (ГЦОЛИФК), Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья им. П.Ф. Лесгафта.