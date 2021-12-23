Депутаты собираются сразиться в компьютерные игры на международном уровне

«Мы внимательно следим за киберспортом и понимаем, что вся наша жизнь на сегодняшний день неотрывно связана с развитием цифровизации и компьютеризации. Чем занимается и интересуется современная молодежь? Как раз тем, по поводу чего мы с вами сегодня собрались. И мы никак не можем это игнорировать. Поэтому вместе с Федерацией компьютерного спорта России мы уже обсуждаем вопросы совершенствования законодательства», – рассказал Дмитрий Свищев.

Оказывается, депутатский корпус действительно заинтересовался развитием киберспорта. И законодатели понимают – чтобы понять компьютерный спорт и его потребности, надо как минимум попробовать, что же это такое. А Комитет по физической культуре и спорту с 2009 года проводит Международные Парламентские игры по разным видам спорта: шахматы, теннис, бадминтон. И вот возникла идея провести турнир с депутатами по киберспорту. «Конечно, здесь нам потребуется помощь федерации. Это нужно, в первую очередь, для того, чтобы разобраться в вопросе и максимально компетентно принимать законы. А ещё взаимодействие депутатов, спортсменов, СМИ и членов парламента сильно поспособствует международному развитию киберспорта. Поэтому Комитет Госдумы по физической культуре и спорту открыт и готов работать в этом направлении», – добавил депутат.