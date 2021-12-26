Названы самые распространенные в Бельгии кибердисциплины

Седрик Davai Lama Декмин, игрок команды по Dota 2 Wikdcard Gaming, оценил развитие киберспорта в Бельгии.

«Киберспорт в Бельгии развивается хорошо, просто очень мало людей в Бельгии играют в Dota 2, много внимания уделяется League of Legends и Counter-Strike, я думаю, это культурная особенность», - приводит слова Davai Lama MetaCybersport.

Напомним, что в уходящем году команда NAVI, представляющая СНГ-регион, выиграла один из важнейших турниров по Counter-Strike: Global Offensive под названием PGL Major.