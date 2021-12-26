Davai Lama оценил перспективы Nightfall в Evil Geniuses

Седрик Davai Lama Декмин, игрок команды по Dota 2 Wikdcard Gaming, считает, что Егору Nightfall Григоренко в Evil Geniuses нужно вернутся на свою позицию.

«Каждый раз, когда высококлассный игрок меняет позицию, я думаю, что это большая авантюра, конечно, Nightfall очень умный и талантливый игрок, но нет гарантии, что он сможет достичь того же уровня на другой роли, и все видят, что он ещё не очень хорош на оффлейне. Ему понадобится много времени, чтобы адаптироваться и улучшиться на этой позиции. Я думаю, проблема в том, что для Nightfall слишком много перемен, он играет совершенно новую роль без опыта, с четырьмя новыми игроками, на другом языке, поэтому я думаю, что ему будет трудно адаптироваться. Если «злые гении» не прибавят в ближайшее время, и Егор не будет доволен своей игрой, ему стоит подумать о возвращении на первую позицию», - приводит слова Davai Lama MetaCybersport.

Добавим, что Nightfall стал игроком Evil Geniuses 21 ноября. Американская команда заплатила за россиянина Virtus.pro 125 тысяч долларов, что стало, самой большой суммой, которую получила команда из СНГ-региона за трансфер игрока.

Помимо Virtus.pro Егор Григоренко играл за VP.Prodigy и Revenge.

Напомним, что главный турнир по Dota 2 The International выиграла российская команда Team Spirit. В гранд-финале турнира она одержала победу над китайским коллективом PSG.LGD.