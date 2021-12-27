Поздняков уверен, что киберспорт войдет в олимпийскую программу

Президент ОКР Станислав Поздняков уверен в будущем киберспорта в программе Олимпийских игр.

«Международный олимпийский комитет уже сейчас пытается быть в современном тренде, поддерживать так называемый Esport. Работу в этом направлении ведут легкая атлетика, гребля, велоспорт, автоспорт - они разрабатывают совместную модель проведения соревнований. И Esport в перспективе может стать частью олимпийской программы, но для этого нужны четкие критерии», - приводит слова Позднякова ТАСС.

Напомним, что в России в 2023 году должны пройти первые «Игры Будущего», в чью программу будет включаться не только киберспорт, но и соревнования с использованием технологии мобильности, робототехники, искусственного интеллекта, а также классический спорт с инновационными, высокотехнологичными элементами.