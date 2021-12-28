Полузащитник московского «Динамо» и сборной России Арсен Захарян признался, что увлекается Counter-Strike. Об этом он сообщил в интервью «Чемпионату».
- Увлекаешься киберспортом?
- Dota 2 - нет. Только Counter-Strike.
- Как давно играешь?
- С детства. Но именно интерес к CS - где-то год.
Напомним, что Захарян является воспитанников бело-голубых. За основной состав хавбек провел 31 матч, забил семь голов и отдал 12 результативных передач.
Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2024 года. Рыночная стоимость Арсена оценивается в девять миллионов евро.
источник: Чемпионат.com