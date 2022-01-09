Казахстанский киберспортсмен Dodren не сможет принять участие на турнире по Dota 2

Казахстанский киберспортсмен Амир Dodren Акмолин из-за проблем с интернетом в стране не сможет принять участие в матче своей команды по Dota 2 из России Winstrike, сообщает Meta Cybersport, ссылаясь на пресс-службу коллектива.

Winstrike сегодня сыграет во втором дивизионе DPC 2021/2022: Season 1 против B8, на замену Dodren' у был вызван россиянин Денис larl Сигитов.

Напомним, что с первых дней 2022 года во многих городах Казахстана, в том числе, в столице проходят масштабные протестные акции, перерастающие в массовые беспорядки, против двукратного повышения цен на топливо.