Мостовой – о киберспорте: Они там Рошана какого-то ловят, бред же. Зачем нужно такое поддерживать?

Экс-игрок сборной России по футболу Александр Мостовой поделился своим мнением по поводу современного киберспорта.

Как сообщает CQ, 53-летний специалист считает, что увлечение компьютерными играми у представителей молодого поколения негативно сказывается на их физическом и умственном развитиях.

– Сейчас деньги есть не только в футболе, в киберспорте их не меньше. Прежде всего я говорю о CS:GO и Dota 2. Суммы, которые там крутятся, ничуть не меньше. Кому-то станет лучше, если дети с утра до вечера будут играть в видеоигры? Они там Рошана какого-то ловят, бред же. Спортивные площадки при этом пустуют. Зачем нужно такое поддерживать? Тогда дети станут дурачками, дистрофиками, которые не умеют общаться в обществе, – сказал Мостовой.

Напомним, что в прошлом году российская команда Team Spirit одержала победу на турнире The International 10 по Dota 2 и заработала около 18 миллионов долларов в качестве призовых.