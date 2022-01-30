OverDrive высказался о результатах Natus Vincere на турнире BLAST Premier Spring Groups 2022

Известный инсайдер CS:GO Алексей OverDrive Бирюков оценил неудачные результаты команды Natus Vincere на турнире BLAST Premier Spring Groups 2022.

Отметим, что вчера, 29 января, подопечные Андрея B1ad3 Городенского уступили бразильскому коллективу MIBR (12:16), а затем потерпели поражение от Astralis из Дании (17:19).

– Поражения NaVi слишком переоценены. Когда они окончательно вылетят, тогда и поговорим. Подождем окончания турнира. Пока не произошло ничего ужасного. Не удивлюсь, если они закончат турнир выше, чем MIBR и Astralis, – приводит слова Бирюкова портал «Метарейтинг».

Напомним, что BLAST Premier Spring Groups 2022 проходит с 28 января по 6 февраля в онлайн-формате. Победитель турнира заработает более 150 тысяч долларов.