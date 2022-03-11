Игроки команды Team Spirit по Dota 2 могут получить сербское гражданство

Руководство российской команды Team Spirit, выступающей в дисциплине Dota 2, планирует сменить гражданство своим игрокам на сербское.

Как сообщает «Метарейтинг», ссылаясь на портал Cybersport.ru, данное решение организация собирается принять для того, чтобы команда смогла участвовать в международных соревнованиях и не имела проблем с получением соответствующих виз.

Также отмечается, что в ближайшее время Team Spirit постарается перевезти всех своих игроков на территорию Сербии вместе с их семьями.

Напомним, что в прошлом году команда стала победителем The International 2021 и заработала 18,2 миллиона долларов в качестве призовых.