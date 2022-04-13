Финал чемпионата России по компьютерному спорту 2022 пройдет 21 и 22 мая в Белгороде

Соревнования пройдут 21 и 22 мая 2022 года в спортивном комплексе «Белгород Арена» (г. Белгород). Там соберутся сильнейшие киберспортсмены турнира, которым предстоит выявить победителя в шести видах программы: боевая арена Dota 2, спортивный симулятор NHL 22, стратегия в реальном времени StarCraft II, соревновательная головоломка Clash Royale, файтинг Tekken 7, а также технический симулятор дрон-рейсинга DCL – The Game.

Дмитрий Смит, президент Федерации компьютерного спорта России:

«С каждым годом Чемпионат России по компьютерному спорту привлекает все больше участников и зрителей. В прошлом году, даже в условиях коронавирусных ограничений, турнир стал одним из самых массовых спортивных мероприятий в России, а арену в Челябинске за время проведения финала посетили практически 10 000 человек. Уверен, что в этом году финал Чемпионата в Белгороде подарит и зрителям и участникам множество положительных эмоций».

Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области:

«Мы уделяем большое внимание развитию IT-технологий. Это будущее промышленности, будущее экономики. Практически во всех сферах сейчас нужны IT-специалисты. А киберспорт популяризирует данное направление. Привлекает к нему молодёжь. К тому же здесь есть соревновательный момент, а это всегда интересно».

Чемпионат России по компьютерному спорту — официальные соревнования, включенные в Единый календарный план Министерства спорта РФ, которые ежегодно проводит ФКС России.

В 2021 году в турнире приняли участие более 20 000 человек. Финальный этап прошёл в Челябинске, в дворце спорта «Юность».