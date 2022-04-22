Макрон заявил, что в 2024 году Франция может принять крупный киберспортивный турнир

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил о том, что в 2024 году на территории страны может состояться один из крупных киберспортивных турниров.

По словам главы государства, проведение подобных соревнований в один год с Олимпийскими играми может оказать положительное влияние на развитие киберспорта во Франции.

Также Макрон отметил, что речь идет об одном из следующих турниров: мейджор по CS:GO, Worlds по LoL или The International в дисциплине Dota 2.

Напомним, что в 2024 года во Франции состоится летняя Олимпиада. Столицей соревнований станет Париж.