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Российским киберспортсменам могут дать отсрочку от армии

С таким предложением выступила в Госдуме Федерация компьютерного спорта.
22 апреля 2022 15:08
автор: Максим Скороходов

Президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит рассказал, что попросил Государственную Думу дать киберспортсменам отсрочку от армии.

«Сейчас оказывается давление, многих спортсменов пытаются переманить. Мы не говорим, чтобы все киберспортсмены не служили, будет отсрочка, но потом, когда придет время, пусть отслужат в специализированной роте», - приводит слова Смита ТАСС.

Напомним, что победитель The International 2021, главного турнира по Dota 2, Team Spirit сменила свою дислокацию с России на Сербию.

источник: ТАСС
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