Cloud9 подписала состав российской команды Gambit по CS:GO

Американская киберспортивная организация Cloud9 анонсировала свой новый состав в дисциплине CS:GO.

Как сообщает CQ, в обновленный ростер коллектива вошли игроки, ранее выступавшие за российскую команду Gambit Esports, а именно: Абай Хасенов (HObbit), Владислав Горшков (nafany), Дмитрий Соколов (sh1ro), Сергей Рихторов (Ax1Le) и Тимофей Якушин (interz).

По информации источника, организация также подписала контракты с тренером Константином Пикинером (groove), аналитиком Иваном Кочуговым (F_1N) и менеджером Александром Щербаковым (Sweetypotz).

Отметим, что в данный момент российская команда занимает третье место в мировом рейтинге по версии портала HLTV. Недавно коллектив вышел в стадию «легенд» на турнире PGL Major Antwerp 2022, призовой фонд которого составит один миллион долларов.