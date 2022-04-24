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Cloud9 подписала состав российской команды Gambit по CS:GO

Подробности контрактов с киберспортсменами пока не разглашаются.
24 апреля 2022 20:40
автор: Владислав Корегин

Американская киберспортивная организация Cloud9 анонсировала свой новый состав в дисциплине CS:GO.

Как сообщает CQ, в обновленный ростер коллектива вошли игроки, ранее выступавшие за российскую команду Gambit Esports, а именно: Абай Хасенов (HObbit), Владислав Горшков (nafany), Дмитрий Соколов (sh1ro), Сергей Рихторов (Ax1Le) и Тимофей Якушин (interz).

По информации источника, организация также подписала контракты с тренером Константином Пикинером (groove), аналитиком Иваном Кочуговым (F_1N) и менеджером Александром Щербаковым (Sweetypotz).

Отметим, что в данный момент российская команда занимает третье место в мировом рейтинге по версии портала HLTV. Недавно коллектив вышел в стадию «легенд» на турнире PGL Major Antwerp 2022, призовой фонд которого составит один миллион долларов.

источник: CQ
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