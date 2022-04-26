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Valve не разрешила российскому игроку по СS:GO использовать выбранный им вариант автографа

В мае состоится крупный турнир, а именно PGL Major Antwerp 2022.
26 апреля 2022 10:07
автор: Владислав Корегин

Российский игрок команды Virtus.pro по CS:GO Джами Али, выступающий под никнеймом Jame, рассказал о том, что компания Valve отклонила желаемый им автограф.

По словам киберспортсмена, ему не разрешили использовать стикер, на котором имеется изображение AWP, а также присутствует надпись «Jame Time».

– На самом деле я скинул множество вариантов. Просто одобрили всего один, и он не сказать, что крутой, – приводит слова Али портал CQ.

Отметим, что в преддверии PGL Major Antwerp 2022 Valve выпустит стикеры команд, которые примут участие в турнире, а также автографы игроков.

Соревнования пройдут с 9 по 22 мая. Призовой фонд составит один миллион долларов.

источник: CQ
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