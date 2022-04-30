Организаторы Dota Pro Circuit отстранили российскую команду Virtus.pro от участия в СНГ-турнире

Российская команда Virtus.pro пропустит оставшиеся матчи турнира Dota Pro Circuit сезона-2021/22 для коллективов из СНГ.

Согласно информации пресс-службы организаторов DPC, команда была исключена от дальнейшего участия в соревнованиях из-за инцидента, произошедшего в полуфинальной игре верхней сетки против Mind Games (2:0). Отметим, что во время паузы в матче игрок VP Иван Pure Москаленко нарисовал на мини-карте знак, похожий на букву Z.

Напомним, что Dota Pro Circuit является региональными соревнованиями, по итогам которых команды могут отобраться на The International.