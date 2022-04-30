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Virtus.pro объявила о расторжении контракта с игроком Pure

Ранее действия 18-летнего киберспортсмена в одном из матчей турнира Dota Pro Circuit привели к дисквалификации его команды.
30 апреля 2022 14:24
автор: Владислав Корегин

Пресс-служба российской команды Virtus.pro по Dota 2 объявила о расторжении контракта с игроком Иваном Pure Москаленко.

Отмечается, что данное решение было принято в связи с инцидентом, произошедшим в полуфинальном матче верхней сетки турнира Dota Pro Circuit против Mind Games (2:0).

Напомним, что во время игровой паузы Москаленко нарисовал на мини-карте знак, похожий на букву Z. После этой ситуации организаторы DPC отстранили «медведей» от дальнейшего участия в соревнованиях.

Добавим, что 18-летний Pure защищал цвета Virtus.pro с ноября прошлого года на позиции «керри».

источник: Virtus.pro
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