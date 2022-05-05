Virtus.pro объявила об уходе из организации генерального менеджера Сергея Гламазды

Пресс-служба российской киберспортивной организации Virtus.pro объявила об уходе с поста генерального менеджера клуба Сергея Гламазды.

По информации источника, данная должность в структуре «медведей» будет упразднена. Отмечается, что функцию управления клубом будут выполнять топовые менеджеры холдинга ESforce – владельца VP.

Напомним, что Гламазда занимал свою должность в Virtus.pro с января 2020 года. При нем команда по Dota 2 приняла участие на турнире The International 2021, заняв пятое-шестое место. В дисциплине CS:GO «медведи» входят в топ-10 команд мира согласно рейтингу известного портала HLTV.org.