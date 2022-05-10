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Супруга капитана Natus Vincere по CS:GO примет участие в фотосессии для журнала Playboy

Данное мероприятие запланировано на осень этого года.
10 мая 2022 14:30
автор: Владислав Корегин

Анжелика Михайлова, жена российского игрока Natus Vincere по CS:GO Кирилла Boombl4 Михайлова, рассказала о том, что она примет участие в фотосессии для мужского журнала Playboy.

Согласно информации CQ, супруга киберспортсмена заявила, что представители журнала сами обратились к ней с соответствующем предложением. При этом Анжелика добавила, что фотосессия запланирована на осень 2022 года.

Напомним, что Boombl4 является капитаном NAVI. В данный момент коллектив, состоящий из русских и украинских игроков, занимает второе место в мировом рейтинге команд по версии портала HLTV.org.

источник: CQ
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Данное мероприятие запланировано на осень этого года.
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