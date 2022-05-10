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EA прекращает сотрудничество с ФИФА

Со следующего года серия футбольных симуляторов будет называться EA SPORTS FC.
10 мая 2022 19:49
автор: Максим Скороходов

Издатель видеоигр Electronic Arts объявил, что игра FIFA 23 будет последней, которая будет использовать бренд Международной федерации футбола.

Со следующего года серия будет называться EA SPORTS FC.

«Наше уникальное лицензионное портфолио, включающее более чем 19 000 игроков, более 700 команд, более 100 стадионов и 30 лиг, в которые мы продолжали инвестировать на протяжении десятилетий, по-прежнему будет присутствовать, и только в EA SPORTS FC. Этот список включает в себя эксклюзивные партнерские отношения с Премьер-лигой, Ла Лигой, Бундеслигой, Серией А, MLS и многими другими», - приводит ЕА слова Кэма Вебера, исполнительного вице-президента группы GM EA SPORTS & Racing.

Первая игра серии FIFA вышла в 1993 году. Дата релиза FIFA 23 на данный момент не известна, игра выйдет на компьютерах, а также консолях нового и предыдущего поколения.

источник: EA Sports
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