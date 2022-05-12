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В составе Natus Vincere могут произойти изменения после турнира PGL Major Antwerp 2022

Соревнования должны завершиться 22 мая.
12 мая 2022 15:25
автор: Владислав Корегин

Известный киберспортивный журналист Ричард Льюис рассказал о том, что в ближайшее время организация Natus Vincere может провести замены в составе команды по CS:GO.

Как сообщает CQ, ссылаясь на слова специалиста, коллектив может покинуть один из российских игроков, а именно Денис electronic Шарипов или Кирилл BoombI4 Михайлов. Третий киберспортсмен из России, Илья Perfecto Залуцкий, планирует сменить спортивное гражданство и остаться в составе «рожденных побеждать».

Согласно информации Льюиса, NAVI подпишет контракт с латвийским игроком Virtus.pro Марексом YEKINDAR Галинскисом. Отмечается, что изменения в команде произойдут после турнира PGL Major Antwerp 2022, который завершится 22 мая.

источник: CQ
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