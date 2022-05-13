G2 Esports станет соперником NAVI в первом матче стадии Legends на турнире PGL Major Antwerp 2022

Стало известно о том, с кем сыграет Natus Vincere в первом раунде Legends Stage на турнире PGL Major Antwerp 2022, проходящем в Бельгии.

По информации портала «Метарейтинг», подопечные Кирилла BoombI4 Михайлова проведут встречу с европейским коллективом G2 Esports, в составе которого выступает россиянин Илья m0NESY Осипов. Игра запланирована на 14 мая в 16:45 в формате Bo1 (до одной победы).

Добавим, что в турнире принимают участие четыре команды из СНГ. Помимо Natus Vincere, за победу в соревнованиях поборются Team Spirit, Cloud9 (ex-Gambit) и Virtus.pro, вынужденные выступать под тегом Outsiders. Призовой фонд турнира составляет один миллион долларов.