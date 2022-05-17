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Natus Vincere опустилась на третье место в мировом рейтинге команд по версии ESL

На вторую строчку поднялась европейская команда ENCE.
17 мая 2022 13:10
автор: Владислав Корегин

Известный турнирный организатор ESL опубликовал обновленный рейтинг лучших команд мира в дисциплине CS:GO.

Как сообщает CQ, в топ-10 произошло лишь одно изменение. Команда Natus Vincere, в составе которой выступают три игрока из России, переместилась со второй на третью строчку. Отмечается, что место «рожденных побеждать» занял европейский коллектив ENCE.

Добавим, что в данный момент NAVI и ENCE принимают участие в турнире PGL Major Antwerp 2022. Подопечные Кирилла BoombI4 Михайлова вышли в плей-офф соревнований, одержав три победы в трех матчах. Что касается ENCE, то команда Марко Snappi Пфайффера закончила групповой этап с тремя победами и одним поражением.

источник: CQ
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