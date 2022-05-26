«Тактический трехмерный бой» официально стал спортивной дисциплиной в России

Федерация компьютерного спорта России добилась признания новой киберспортивной дисциплины «Тактический трехмерный бой». Эта дисциплина объединяет виды программы, среди которых игры жанра «шутер», а также различные трехмерные экшены: Counter-Strike: Global Offensive, Valorant, Rainbow Six: Siege, Warface, Armored Warfare, Overwatch, World of Tanks и War Thunder.

Признание новой дисциплины позволяет проводить официальные соревнования, такие как Чемпионат России по компьютерному спорту и Кубок России по компьютерному спорту, по вышеперечисленным видам программы на территории Российской Федерации.

«Официальное признание Минспорта РФ дисциплины «тактический трехмерный бой» открывает уникальные новые возможности для развития профессионального и массового киберспорта в масштабах всей России. В ближайшей перспективе это позволит миллионам россиян реализовать свой потенциал в качестве профессиональных киберспортсменов в данных видах программы. Как внутри страны, так и на международной арене.

Мы планируем в ближайшее время включать турниры по новой дисциплине в официальный план массовых соревнований ФКС России. И рассчитываем на новые победы и достижения.

Выражаем благодарность коллегам из Министерства спорта РФ за поддержку компьютерного спорта. Надеемся, что признание новой дисциплины даст дорогу в будущее большому количеству талантливых российских киберспортсменов», – президент ФКС России Дмитрий Смит.