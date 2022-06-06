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Cloud9 стала победителем турнира IEM Dallas 2022, обыграв ENCE в гранд-финале

Российский коллектив оказался сильнее своего соперника со счетом 3-0 по картам.
06 июня 2022 10:28
автор: Владислав Корегин

Гранд-финал турнира IEM Dallas 2022 по СS:GO между Cloud9 и ENCE завершился победой российской команды со счетом 3-0 (16:12, 16:11, 16:3).

Как сообщает портал «Метарейтинг», лучшим игроком встречи стал Дмитрий sh1ro Соколов, рейтинг которого составил 1.50. Таким образом, россияне заработали 100 тысяч долларов в качестве призовых.

Напомним, что ранее игроки из Cloud9 выступали в российской организации Gambit. В данный момент команда занимает девятое место в мировом рейтинге портала HLTV.org. Вероятнее всего, после своей победы на IEM Dallas подопечные Владислава nafany Горшкова улучшат свои позиции в топе.

источник: «Метарейтинг»
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