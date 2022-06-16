S1mple заинтересован в том, чтобы сделать паузу в профессиональной карьере

Игрок команды Natus Vincere по CS:GO Александр s1mple Костылев ответил на вопрос о том, планирует ли он сделать небольшой перерыв в своей карьере.

Отметим, что в данный момент «рожденные побеждать» принимают участие в турнире BLAST Premier: Spring Finals 2022, который проходит в Португалии с 15 по 19 июня.

– Возможен, что я приму решение отдохнуть от игры. Мне необходимо решить некоторые дела, касающиеся моей жизни. Например, переезд в другую страну. Сейчас у меня нет постоянной квартиры или дома. Я уже устал от того, что живу там, где попадется, – приводит слова Костылева CQ.

Добавим, что s1mple дважды в своей карьере признавался лучшим игроком мира. Также на его счету победа на мэйджоре – крупнейшем соревновании по CS:GO. Это произошло в прошлом году на турнире PGL Major Stockholm.