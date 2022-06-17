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Virtus.pro планирует заработать один миллион долларов за продажу своего игрока

Российская организация продолжает переговоры по продаже YEKINDAR.
17 июня 2022 15:16
автор: Владислав Корегин

Игрок команды Virtus.pro по CS:GO Марэк YEKINDAR Галинскис мог пополнить состав европейского клуба.

По информации CQ, капитан OG Неманья nexa Исакович заявил, что его команда была заинтересована в подписании 22-летнего латвийца, однако их отпугнула трансферная стоимость киберспортсмена. Отмечается, что «медведи» потребовали за переход игрока один миллион долларов.

Добавим, что вместо Галинскиса OG подписала двух рифлеров – чеха Адама NEOFRAG Зухара и представителя Польши Мацея F1KU Микласа.

Ранее Virtus.pro перевела YEKINDAR на скамейку запасных для его последующей продажи.

источник: CQ
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