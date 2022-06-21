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В Team Spirit сообщили о том, кто станет пятом игроком команды

Ранее коллектив покинул Абдул degster Гасанов.
21 июня 2022 15:49
автор: Владислав Корегин

Российская команда Team Spirit по CS:GO объявила о подписании контракта с украинским игроком Игорем w0nderful Ждановым.

Как сообщает портал «Метарейтинг», в составе «драконов» 17-летний киберспортсмен занял место Абдула degster Гасанова. Отмечается, что игрок успешно прошел тестирование в команде.

Напомним, что ранее w0nderful защищал цвета HellRaisers. В данный момент средний рейтинг украинца составляет 1.05.

По итогам прошедшего мэйджора Team Spirit дошли до полуфинальной стадии, где уступили будущим победителям турнира – FaZe Clan (0-2).

источник: «Метарейтинг»
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