В Team Spirit сообщили о том, кто станет пятом игроком команды

Российская команда Team Spirit по CS:GO объявила о подписании контракта с украинским игроком Игорем w0nderful Ждановым.
Как сообщает портал «Метарейтинг», в составе «драконов» 17-летний киберспортсмен занял место Абдула degster Гасанова. Отмечается, что игрок успешно прошел тестирование в команде.
Напомним, что ранее w0nderful защищал цвета HellRaisers. В данный момент средний рейтинг украинца составляет 1.05.
По итогам прошедшего мэйджора Team Spirit дошли до полуфинальной стадии, где уступили будущим победителям турнира – FaZe Clan (0-2).
источник: «Метарейтинг»