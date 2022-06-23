Cloud9 стартовала с победы на турнире Roobet Cup 2022, обыграв Сomplexity

Как зарабатывать на экзотическом виде спорта в России? Рассказывает совладелец клубов City Squash Павел Петриков

26 мая совладелец сети сквош-клубов City Squash Павел Петриков стал лауреатом Премии «Спорт и Россия» в номинации «За достижения в области управления спортивными клубами». После награждения бизнесмен рассказал, как после долгих лет работы в интернет-маркетинге он построил успешный бизнес на не самой популярной в России игре, отдаленно напоминающей теннис.