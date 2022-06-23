Cloud9 стартовала с победы на турнире Roobet Cup 2022, обыграв Сomplexity

Российская команда Cloud9 одержала победу в своем первом матче на турнире Roobet Cup 2022, который проходит в онлайн-формате.
Отметим, что подопечные Владислава nafany Горшкова обыграли представителей США из Complexity Gaming в рамках группового этапа со счетом 2-0 (19:16, 16:7). Лучшим игроком встречи стал Дмитрий sh1ro Соколов, заработавший рейтинг 1,71.
В следующем матче Cloud9 сыграет либо с Astralis (Дания), либо с Movistar Riders (Испания).
Напомним, что призовой фонд Roobet Cup составляет 250 тысяч долларов.
источник: «Советский спорт»