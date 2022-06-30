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Cloud9 не смогла выйти в финал турнира Roobet Cup 2022, уступив BIG

В решающей встрече немецкий коллектив сыграет против FaZe Clan.
30 июня 2022 10:27
автор: Владислав Корегин

Российская команда Cloud9 по CS:GO потерпела поражение от BIG из Германии (0-2) в полуфинальном матче турнира Roobet Cup 2022.

Отметим, что СНГ-коллектив уступил своему сопернику со счетом 9:16, 12:16. Лучшим игроком встречи стал Тициан tiziaN Фельдбаш, рейтинг которого составил 1.44.

Таким образом, Cloud9 занял 3-4 место в соревнованиях и заработал 15 тысяч долларов в качестве призовых.

Добавим, что в финале Roobet Cup BIG сыграет в FaZe Clan. Ранее подопечные Финна karrigan Андерсена победили Astralis (2-1).

источник: «Советский спорт»
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